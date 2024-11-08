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Chuva forte prevista para o final de semana em todo o ES

Ouça detalhes na entrevista da Major Fabiane Cruz, Chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2024 às 11:15
Alagamento
Grande Vitória registrou alagamentos durante temporal  Crédito: Leitor A Gazeta
De acordo com as últimas previsões meteorológicas, o Espírito Santo pode ser atingido por fortes temporais neste final de semana. De acordo com a Major Fabiane Cruz, Chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES), a chuva mais forte deve ser registrada entre sábado (09) e domingo (10), assim como em meados da próxima semana, entre os dias 13 e 14 de novembro. Todo o Espírito Santo está em alerta meteorológico. Acompanhe detalhes na entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Fabiane Cruz - 08-11-24.mp3

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