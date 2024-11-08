Chuva forte prevista para o final de semana em todo o ES

De acordo com as últimas previsões meteorológicas, o Espírito Santo pode ser atingido por fortes temporais neste final de semana. De acordo com a Major Fabiane Cruz, Chefe do Departamento de Integração da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES), a chuva mais forte deve ser registrada entre sábado (09) e domingo (10), assim como em meados da próxima semana, entre os dias 13 e 14 de novembro. Todo o Espírito Santo está em alerta meteorológico. Acompanhe detalhes na entrevista.