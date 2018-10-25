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CHUVA NO ES

Chuva forte para o Espírito Santo nas próximas 72 horas

Defesa Civil Estadual já emitiu alerta meteorológico

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 09:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2018 às 09:59
Institutos de Meteorologia estão prevendo chuva forte para o Espírito Santo para as próximas 72 horas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, poderão ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, ocasional queda de granizo e, pontuais acumulados expressivos de precipitação. O coordenador de comunicação da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Carlos Wagner Borges, também reforça os alertas do Incaper, com expectativa de 90mm de chuva nas próximas 24 horas no Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel Carlos Wagner Borges - 25-10-18

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