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Na Grande Vitória

Chuva forte destelha casas, derruba muro e árvores e deixa ruas alagadas

Segundo a Defesa Civil Estadual o tempo seguirá firme nos próximos dias no Espírito Santo

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2025 às 11:38
Chuvas fortes derrubam muro que atinge casa em Cariacica
Chuvas fortes derrubam muro que atinge casa em Cariacica Crédito: Álvaro Guaresqui
A chuva do final da tarde e noite desta quinta-feira (11) assustou e provocou prejuízos a moradores de Vila Velha, Serra e Cariacica. Em Nova Almeida, na Serra, casas foram destelhadas, árvores e galhos derrubados e até chuva de granizo. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (11), o prefeito da Serra, Weverson Meireles, informou que a Defesa Civil Municipal recebeu 16 chamados de socorro e que uma família se encontra desalojada no município. Já a Major Lorena Rezende, chefe do Departamento de Prevenção da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, informou que os dados meteorológicos indicam que a chuva forte se afasta do Espírito Santo com previsão de tempo bom para os próximos dias. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Major Lorena Rezende e Weverson Meireles - 11-04-25.mp3
Em Vila Velha, a força dos ventos chegou a derrubar motociclistas na Rodovia do Sol. A Escola Municipal João Calmon, em Praia das Gaivotas, foi destelhada e o teto desabou por volta das 5 da tarde em uma área comum de circulação. A escola estava cheia já que os alunos estavam em sala de aula e sairiam às 5 e meia, mas ninguém ficou ferido. Depois da saída dos alunos o diretor e funcionários já começaram a limpeza e hoje escola está funcionando normalmente.
No bairro Vila Nova, árvores foram derrubadas e ruas alagadas. Segundo moradores, a chuva e a ventania duraram de 10 a 15 minutos. Em Cariacica, um muro desabou e atingiu uma casa, no bairro Porto de Santana. Três imóveis foram interditados e rua também foi bloqueada.

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