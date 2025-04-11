Chuva forte destelha casas, derruba muro e árvores e deixa ruas alagadas

Chuvas fortes derrubam muro que atinge casa em Cariacica Crédito: Álvaro Guaresqui

A chuva do final da tarde e noite desta quinta-feira (11) assustou e provocou prejuízos a moradores de Vila Velha, Serra e Cariacica. Em Nova Almeida, na Serra, casas foram destelhadas, árvores e galhos derrubados e até chuva de granizo. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (11), o prefeito da Serra, Weverson Meireles, informou que a Defesa Civil Municipal recebeu 16 chamados de socorro e que uma família se encontra desalojada no município. Já a Major Lorena Rezende, chefe do Departamento de Prevenção da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, informou que os dados meteorológicos indicam que a chuva forte se afasta do Espírito Santo com previsão de tempo bom para os próximos dias.

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Em Vila Velha, a força dos ventos chegou a derrubar motociclistas na Rodovia do Sol. A Escola Municipal João Calmon, em Praia das Gaivotas, foi destelhada e o teto desabou por volta das 5 da tarde em uma área comum de circulação. A escola estava cheia já que os alunos estavam em sala de aula e sairiam às 5 e meia, mas ninguém ficou ferido. Depois da saída dos alunos o diretor e funcionários já começaram a limpeza e hoje escola está funcionando normalmente.