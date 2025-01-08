Chuva forte continua no Espírito Santo até, pelo menos, sexta (10)

A previsão de chuva forte continua em todo o Espírito Santo nesta quarta (08). Mas, de acordo com Cel Scharlyston Paiva, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, a partir desta quinta (09), o maior volume deve se concentrar no Norte capixaba. O nível do Rio Doce, em Linhares, está próximo de atingir a cota de inundação e as equipes estão preparadas para atua caso necessário. Por enquanto, de Norte a Sul do Estado, as equipes das Defesas Civis Municipais estão conseguindo atender as demandas das cidades, mas o órgão Estadual acompanha todos os trabalhos e segue pronto para ajudar caso seja solicitado. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desloca para o Sul da Bahia e o Espírito Santo deve ter uma trégua entre sábado (11) e segunda (13). Mas a partir de terça (14) a chuva volta ao nosso Estado. Ouça os detalhes.