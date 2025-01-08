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ES ainda em alerta

Chuva forte continua no Espírito Santo até, pelo menos, sexta (10)

Pode ocorrer uma trégua no final de semana que deverá ser de sol no Estado

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:34
Rio Bananal é a cidade mais afetada pela chuva no Espírito Santo até esta quarta-feira (8)
Rio Bananal é a cidade mais afetada pela chuva no Espírito Santo até esta quarta (8) Crédito: Reprodução
A previsão de chuva forte continua em todo o Espírito Santo nesta quarta (08). Mas, de acordo com Cel Scharlyston Paiva, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, a partir desta quinta (09), o maior volume deve se concentrar no Norte capixaba. O nível do Rio Doce, em Linhares, está próximo de atingir a cota de inundação e as equipes estão preparadas para atua caso necessário. Por enquanto, de Norte a Sul do Estado, as equipes das Defesas Civis Municipais estão conseguindo atender as demandas das cidades, mas o órgão Estadual acompanha todos os trabalhos e segue pronto para ajudar caso seja solicitado. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desloca para o Sul da Bahia e o Espírito Santo deve ter uma trégua entre sábado (11) e segunda (13). Mas a partir de terça (14) a chuva volta ao nosso Estado. Ouça os detalhes.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Paiva - 08-01-25.mp3

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