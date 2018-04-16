Chuva em Vitória das últimas 12 horas é maior do que o previsto para o mês

A chuva em Vitória, nas últimas 12 horas, atingiu o acumulado de 140 milímetros, mais do que o esperado para todo o mês de abril, que era de 105 mm, segundo informações do coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 16-04-18
Em Vila Velha a situação também não é diferente. 130 milímetros acumulados desde a madrugada desta segunda-feira (16). Ruas da cidade estão alagadas. Escolas municipais suspenderam aulas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Augusto Bandeira - 16-04-18
O Centro Capixaba de Meteorologia do Incaper prevê que as chuvas ficarão no Espírito Santo pelas próximas 72 horas e com intensidade até a próxima quarta-feira (18), como explica em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Hugo Ramos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 16-04-18
Na região Serrana, chove muito em Marechal Floriano e Alfredo Chaves.
Flash - CÍCERO RAFAEL, MARECHAL FLORIANO, REPÓRTER E COLABORADOR DO JORNAL NOTÍCIA CAPIXABA - 16-04-18
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aldinei Cardoso - 16-04-18