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CHUVA NO ES

Chuva em Vitória das últimas 12 horas é maior do que o previsto para o mês

Incaper alerta que tempo ruim permanece no Estado até esta quarta-feira (18)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2018 às 11:17
A chuva em Vitória, nas últimas 12 horas, atingiu o acumulado de 140 milímetros, mais do que o esperado para todo o mês de abril, que era de 105 mm, segundo informações do coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 16-04-18
Em Vila Velha a situação também não é diferente. 130 milímetros acumulados desde a madrugada desta segunda-feira (16). Ruas da cidade estão alagadas. Escolas municipais suspenderam aulas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Augusto Bandeira - 16-04-18
O Centro Capixaba de Meteorologia do Incaper prevê que as chuvas ficarão no Espírito Santo pelas próximas 72 horas e com intensidade até a próxima quarta-feira (18), como explica em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Hugo Ramos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 16-04-18
Na região Serrana, chove muito em Marechal Floriano e Alfredo Chaves.
Flash - CÍCERO RAFAEL, MARECHAL FLORIANO, REPÓRTER E COLABORADOR DO JORNAL NOTÍCIA CAPIXABA - 16-04-18
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aldinei Cardoso - 16-04-18

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