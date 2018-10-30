Chuva em Vitória acumula 100 milímetros com risco de deslizamento

A Defesa Civil de Vitória emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra para 54 bairros da Capital. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno, no último final de semana, com as chuvas de sexta (26) e sábado (27), o acumulado de chuva em várias regiões de Vitória chegou a 100 milímetros o que colocou vários bairros em alerta.