Chuva em Vitória acumula 100 milímetros com risco de deslizamento

A Defesa Civil de Vitória emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra para 54 bairros da Capital. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno, no último final de semana, com as chuvas de sexta (26) e sábado (27), o acumulado de chuva em várias regiões de Vitória chegou a 100 milímetros o que colocou vários bairros em alerta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 30-10-18
Em várias localidades no Espírito Santo, moradores ainda se queixam da energia que não foi restabelecida e do não funcionamento dos telefones fixos e internet. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, a avicultora Josiele Erdmann, relata momentos de desespero após o vento destelhar casas e granjas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Josiele Erdmann - 30-10-18