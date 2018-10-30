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CHUVA NO ES

Chuva em Vitória acumula 100 milímetros com risco de deslizamento

Ouça as orientações da Defesa Civil Municipal

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2018 às 11:55
A Defesa Civil de Vitória emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra para 54 bairros da Capital. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantorno, no último final de semana, com as chuvas de sexta (26) e sábado (27), o acumulado de chuva em várias regiões de Vitória chegou a 100 milímetros o que colocou vários bairros em alerta. 
Lista dos Bairros
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jonathan Jantorno - 30-10-18
Em várias localidades no Espírito Santo, moradores ainda se queixam da energia que não foi restabelecida e do não funcionamento dos telefones fixos e internet. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, a avicultora Josiele Erdmann, relata momentos de desespero após o vento destelhar casas e granjas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Josiele Erdmann - 30-10-18

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