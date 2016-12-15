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ENTREVISTA

Chuva em Alegre e Castelo atingiu 128mm em 24 horas

Em Iconha, a água chegou a interromper o trânsito na BR 101

Publicado em 15 de Dezembro de 2016 às 17:51

Publicado em 

15 dez 2016 às 17:51
A noite de quarta e madrugada desta quinta-feira (15) foi de chuva forte em regiões do Espírito Santo, como o Caparaó, Serrana e Sul. As cidades de Alegre e Iconha registraram transtornos com a água acumulada, como ruas alagadas, preocupação com a estrutura de pontes, lama nas vias, entre outros. Em Iconha, a água chegou a interromper o trânsito na BR 101, que corta a cidade, e houve o registro de diversas árvores caídas. Já em Castelo, o nível do Rio Castelo, subiu repentinamente tomando ruas e espalhando muita lama.
De acordo com o meteorologista do Incaper, Pedro Pantoja, a medição dos pluviômetros mostrou que em Castelo e Alegre chouveu cerca de 128mm no período de 24 horas, o que resultou no aumento do nível dos rios. "Essa chuva aconteceu devido à instabilidade atmosférica aliada aos sistema frontal que está na costa do Espírito Santo", informou. A chuva deverá continuar de uma maneira mais fraca, mas se espalhar pelo Estado. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Pedro Pantoja - 15-12-16

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