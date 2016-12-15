Chuva em Alegre e Castelo atingiu 128mm em 24 horas

A noite de quarta e madrugada desta quinta-feira (15) foi de chuva forte em regiões do Espírito Santo, como o Caparaó, Serrana e Sul. As cidades de Alegre e Iconha registraram transtornos com a água acumulada, como ruas alagadas, preocupação com a estrutura de pontes, lama nas vias, entre outros. Em Iconha, a água chegou a interromper o trânsito na BR 101, que corta a cidade, e houve o registro de diversas árvores caídas. Já em Castelo, o nível do Rio Castelo, subiu repentinamente tomando ruas e espalhando muita lama.