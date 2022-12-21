Chuva deve dar trégua na próxima semana no ES e réveillon poderá ser de tempo bom

Período marcado por altas temperaturas, o verão começa nesta quarta-feira (21). A previsão é que a estação mais quente do ano comece chuvosa no Espírito Santo e fique assim até pelo menos o Natal (25). Na próxima semana, que antecede a chegada do Ano Novo, há expectativa de uma trégua, o que permitirá que a noite do réveillon (31) seja sem chuva no Espírito Santo. O prognóstico climático é da meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Thabata Brito.