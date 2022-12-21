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Verão

Chuva deve dar trégua na próxima semana no ES e réveillon poderá ser de tempo bom

A meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Thabata Brito, fala sobre o assunto

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 dez 2022 às 11:37
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão Crédito: Luciney Araújo
Período marcado por altas temperaturas, o verão começa nesta quarta-feira (21). A previsão é que a estação mais quente do ano comece chuvosa no Espírito Santo e fique assim até pelo menos o Natal (25). Na próxima semana, que antecede a chegada do Ano Novo, há expectativa de uma trégua, o que permitirá que a noite do réveillon (31) seja sem chuva no Espírito Santo.  O prognóstico climático é da meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Thabata Brito.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thabata Brito - 21-12-22.mp3

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