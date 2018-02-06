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CHUVA NO ES

Chuva deixa desabrigados e desalojados no ES

Em Ibitirama, 12 família deixaram suas casas

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 fev 2018 às 12:03
A chuva mais intensa prevista para os últimos dia no Espírito Santo ocorreu na madrugada desta terça-feira (06), segundo levantamento da Defesa Civil Estadual. No interior do Estado, em Ibitirama, há 12 famílias desalojadas e 7 desabrigadas. Aqui na Grande Vitória, casas no bairro Jesus de Nazareth foram interditadas por conta de risco de deslizamentos. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, mesmo com o fim da chuva o alerta é para os riscos de desmoronamentos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ten-Cel Carlos Wagner Borges - 06-02-18

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