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CHUVA CONTINUA

Chuva de moderada a forte intensidade no Estado para os próximos dias

Previsão é do Instituto Climatempo que pede atenção a moradores de áreas de risco

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 14:05

Publicado em 

29 nov 2019 às 14:05
A chuva vai continuar no Espírito Santo até a próxima terça (03), segundo Ângela Ruiz, do Instituto Climatempo, e ainda vem acompanhada de ventos, de 60 a 80km/h. Ela afirma que uma frente fria está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e a chuva pode ser de moderada a forte intensidade no Estado. Mesmo com uma trégua de quatro dias sem chuva, moradores de áreas de risco precisam ter atenção redobrada porque o solo ainda está propenso a deslizamentos por conta da chuva das últimas semanas. Algumas áreas também podem voltar a sofrer com alagamentos. Ouça.
Entrevista - Patricia Vallim - Ângela Ruiz - 29-11-19

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