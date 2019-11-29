Chuva de moderada a forte intensidade no Estado para os próximos dias

A chuva vai continuar no Espírito Santo até a próxima terça (03), segundo Ângela Ruiz, do Instituto Climatempo, e ainda vem acompanhada de ventos, de 60 a 80km/h. Ela afirma que uma frente fria está entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e a chuva pode ser de moderada a forte intensidade no Estado. Mesmo com uma trégua de quatro dias sem chuva, moradores de áreas de risco precisam ter atenção redobrada porque o solo ainda está propenso a deslizamentos por conta da chuva das últimas semanas. Algumas áreas também podem voltar a sofrer com alagamentos. Ouça.