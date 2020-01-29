Chuva de 331mm no lado do ES destrói acesso e fecha Parque do Caparaó

Parque Nacional do Caparaó foi atingindo por fortes chuvas Crédito: PARNA CAPARAÓ

O Parque Nacional do Caparaó, que está fechado desde a última sexta-feira (24) em decorrência das fortes chuvas na região, não tem previsão de reabertura. Inicialmente o parque ficaria fechado até o domingo (26), no entanto, diante da queda de barreiras e árvores, o ponto turístico ficou sem acesso. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o chefe substituto do parque, Euler Gontijo Machado, explica que ainda não foi possível fazer o levantamento dos prejuízos na região, principalmente na portaria de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba.

"Na portaria de Dores, entre os dias 23 de 25 de janeiro, tivemos 331 mm de chuva. O que é muita água. Para se ter ideia, na outra portaria, em Alto Caparaó, do lado mineiro, a chuva atingiu 203 mm. Apenas hoje [terça-feira], após quatro dias, conseguimos chegar em Pedra Menina. A estrada-parque, que leva até o acampamento Macieira foi muito danificada, tem um trecho que foi levado pela tromba d'água", explica.

"E há um agravante na portaria daqui [no lado capixaba]: a declividade é muito mais acentuada”, pontuou.

“A tromba d’água levou uma boa parte dos 3,3 quilômetros que separam a Macieira da portaria. Amanhã estaremos no local, eu e mais um servidor, fazendo levantamento fotográfico, com GPS, para reunir informação e abrir um processo interno dentro do ICMbio, para demandar soluções da coordenação regional de Lagoa Santa (MG) e soluções de Brasília, para a gente conseguir reconstruir a estrada e realizar a reabertura do parque pelo lado capixaba. A coordenação está empenhada em auxiliar e já até solicitou à diretoria nacional que envie uma equipe de técnicos especialistas para nos auxiliar no trabalho”.

De acordo com o chefe substituto, a impossibilidade de acesso ao parque afeta diretamente uma demanda turística que vinha crescendo. “Enquanto não fizermos o levantamento, conseguindo os recursos necessários de insumo, equipamentos e pessoal, por precaução, o parque ficará fechado à visitação. Temos que prezar pela segurança do visitante. É uma pena, já que, para se ter uma ideia, no ano passado batemos recorde de visitação no parque, com 123 mil visitantes, tendo sido o parque mais visitado em Minas, Espírito Santo, e sul da Bahia, áreas que englobam a coordenação regional de Lagoa Santa. Em 2018 teve visitação de 81 mil, então teve um incremento de 50% de um ano para o outro”, finalizou.

Ouça a entrevista completa sobre a situação do Parque Nacional do Caparaó: