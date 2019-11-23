Chuva dá trégua neste sábado (23), mas preocupação continua

A chuva deu uma trégua para o capixaba neste sábado (23), mas, apesar do sol aparecer de forma mais tímida, o céu continua nublado e há probabilidade de voltar a chover forte, de novo, a partir da noite deste sábado. Os últimos dias têm sido de muita dificuldade para os capixabas em todo o Espírito Santo. Até agora, a chuva já deixa 748 pessoas fora de casa no Espírito Santo. Segundo o último boletim emitido pela Defesa Civil Estadual, na manhã deste sábado, são 679 desalojados, 69 desabrigados, 10 feridos e quatro mortos. O Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo,informa que quatro cidades ainda estão em alerta alto para deslizamentos de terra: Serra, Aracruz, Vitória e Vila Velha. Acompanhe.