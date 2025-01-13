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Chuva no ES

Chuva dá trégua e cai o número de desabrigados e desalojados no Estado

O Cel Scharlyston Paiva, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, explica a situação atual

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 12:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2025 às 12:34
Carros foram arrastados pela força da água após alagamento
Carros foram arrastados pela força da água da chuva após alagamento na tarde de quinta (09) Crédito: Leitor/AGazeta
O número de desalojados e desabrigados no Espírito Santo caiu para 801, em 22 cidades, de Norte e Sul, após as chuvas que tomaram conta do Estado desde o dia 7, terça-feira da semana passada. As fortes precipitações interditaram ruas e rodovias, destelharam imóveis, causaram deslizamentos de terra e, até noite de sábado (11), deixaram 1.110 pessoas fora de casa. No boletim da manhã desta segunda (13), a Defesa Civil/ES informa que são 733 desalojados e 68 desabrigados. Ou seja, 309 pessoas conseguiram retornar para suas residências.
À CBN Vitória, o Cel Scharlyston Paiva, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, reforça que a atenção ainda é necessária em diversas cidades capixabas. Ao todo, quatro cidades decretaram ‘Situação de Emergência e cinco precisam de ajuda humanitária e recebem, da Defesa Civil Estadual, cestas de alimentos, colchões, travesseiros e kits de limpeza e higiene pessoal. Ainda há previsão de chuva para o Estado e para receber alertas sobre a situação da sua cidade, basta cadastrar o CEP pelo SMS da Defesa Civil, no número 40199, ou pelo WhatsApp, no número +55 61 2034-461. Ouça em detalhes.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Coronel Paiva - 13-01-25.mp3

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