Chuva continua ou sol e calor voltam a aparecer no ES?

Após muitos dias de fortes chuvas em todo o Espírito Santo, a dúvida do capixaba é: a chuva deve continuar ou o sol e o calor vão voltar a aparecer no Estado? Segundo o Climatempo, condições para chuva diminuem durante a quarta-feira, 29 de janeiro. Pancadas de chuva ainda poderão ocorrer em todas as regiões do estado, mas o tempo seco e o sol já devem predominar no norte do estado no decorrer da tarde. Uma massa de ar seco ganha força sobre o Espírito Santo no fim da semana e mantém as nuvens carregadas afastadas por alguns dias. Entre a quinta-feira e o sábado, 2 de fevereiro, o Espírito Santo terá dias de sol forte e calor, sem previsão de chuva.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - João Basso - 29-01-20

MAIS INFORMAÇÕES [FONTE: CLIMATEMPO]:

- Os capixabas ainda devem ter problemas com a chuva no mês de fevereiro. A previsão é de que a ZCAS (a Zona de Convergência do Atlântico Sul) se organize mais duas vezes em fevereiro: uma na primeira semana de fevereiro e outra no fim do mês.

- Assim, no decorrer da próxima semana, as áreas de nuvens carregadas devem voltar a atuar sobre o Espírito Santo e há risco de novos eventos de chuva forte. Há risco de chuva forte também sobre a Grande Vitória.