Chuva continua no final de semana, em todo o Espírito Santo

A chuva da noite de quinta (30) e manhã desta sexta (31), causou prejuízos em vários municípios capixabas. Segundo a Defesa Civil Estadual, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos municípios de Rio Novo do Sul, com 196,6 mm de chuva, Alfredo Chaves (166,6), Santa Leopoldina (129,95), Anchieta (117,2) e Viana (108,11). Vitória recebeu 72.83 mm de chuva; Cariacica, 54,52 mm; e Vila Velha, 53,33 mm de chuva. De acordo com Hugo Ramos, coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o final de semana ainda será chuvoso no Estado. Acompanhe.