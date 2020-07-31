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MAIS CHUVA

Chuva continua no final de semana, em todo o Espírito Santo

Da noite de quinta (30) até a manhã desta sexta (31), Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina, Anchieta e Viana foram os municípios que receberam mais de 100 mm de chuva

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:35

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:35
A chuva da noite de quinta (30) e manhã desta sexta (31), causou prejuízos em vários municípios capixabas. Segundo a Defesa Civil Estadual, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos municípios de Rio Novo do Sul, com 196,6 mm de chuva, Alfredo Chaves (166,6), Santa Leopoldina (129,95), Anchieta (117,2) e Viana (108,11). Vitória recebeu 72.83 mm de chuva; Cariacica, 54,52 mm; e Vila Velha, 53,33 mm de chuva. De acordo com Hugo Ramos, coordenador de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o final de semana ainda será chuvoso no Estado. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Hugo Ramos - 31-07-20

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