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PREOCUPAÇÃO

Chuva atinge todo ES e Corpo de Bombeiros pede atenção da população

Apesar da chuva forte ter dado uma trégua em Iconha a situação por lá ainda é complicada. Ele destaca que podem ser feitas doações de enxadas e pás

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 13:57

Publicado em 

21 jan 2020 às 13:57
Nas últimas horas, a chuva atingiu municípios em todo o Espírito Santo. A cidade com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas é Apiacá, no extremo Sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, que recebeu 88.40mm de chuva. Depois vem Conceição da Barra, no extremo Norte, divisa com a Bahia, com 78.40mm. Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, teve, 60.32mm. Apesar da chuva forte ter dado uma trégua em Iconha a situação por lá ainda é complicada, e será por um longo tempo. Ouça na entrevista com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Ten.Cel. Carlos Wagner Borges.  Ele destaca que, também, são necessárias doações de enxadas e pás.
Entrevista - Patricia Vallim - Tenente-coronel Carlos Wagner - 21-01-20

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