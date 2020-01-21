Chuva atinge todo ES e Corpo de Bombeiros pede atenção da população

Nas últimas horas, a chuva atingiu municípios em todo o Espírito Santo. A cidade com maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas é Apiacá, no extremo Sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, que recebeu 88.40mm de chuva. Depois vem Conceição da Barra, no extremo Norte, divisa com a Bahia, com 78.40mm. Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, teve, 60.32mm. Apesar da chuva forte ter dado uma trégua em Iconha a situação por lá ainda é complicada, e será por um longo tempo. Ouça na entrevista com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Ten.Cel. Carlos Wagner Borges. Ele destaca que, também, são necessárias doações de enxadas e pás.