Chumbo no Copo Stanley: quais os riscos do metal ao corpo humano?

A presença de chumbo na composição dos famosos copos da marca Stanley repercutiu negativamente nas redes sociais, nos últimos dias. A informação preocupou os adeptos a um dos copos térmicos queridinho de muitos brasileiros pelos efeitos tóxicos do metal. Em entrevista à CBN Vitória, a professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Ufes, Karla Nívea Sampaio, explica os riscos do elemento à saúde. Ouça a conversa completa!