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Chumbo no Copo Stanley: quais os riscos do metal ao corpo humano?

A professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Ufes, Karla Nívea Sampaio, explica o assunto

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 fev 2024 às 11:51
Copo Stanley
Copo Stanley Crédito: Reprodução
A presença de chumbo na composição dos famosos copos da marca Stanley repercutiu negativamente nas redes sociais, nos últimos dias. A informação preocupou os adeptos a um dos copos térmicos queridinho de muitos brasileiros pelos efeitos tóxicos do metal. Em entrevista à CBN Vitória, a professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Ufes, Karla Nívea Sampaio, explica os riscos do elemento à saúde. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Karla Nívea Sampaio - 14-02-24
Em nota enviada ao GLOBO, a fabricante confirmou que os copos Stanley têm chumbo em sua composição. O metal é utilizado para vedar a base do do copo, mas, segundo a empresa, está protegido por um revestimento de aço inoxidável que impede o contato direto com o consumidor.

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