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Chocolate: "vilão" ou mocinho da Páscoa?

Ouça entrevista com a nutricionista Mayara Magalhães

Publicado em 29 de Março de 2024 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2024 às 10:34
3 dicas para consumir chocolate de maneira saudável na Páscoa
dicas para consumir chocolate de maneira saudável na Páscoa Crédito:
Na época mais doce do ano, o que não faltam são opções de doces para se deliciar. Com brinquedo surpresa, de chocolate amargo com banana, recheado com pistache: são vários os ovos de páscoa disponíveis em lojas e confeitarias artesanais. Tudo com direto a muito chocolate! Diante de tanta variedade, fica difícil resistir. Às vésperas da Páscoa, a nutricionista, especialista em saúde da família e mestre em alimento funcional, Mayara Magalhães, esclarece um mito desta época do ano: o chocolate é ou não o vilão deste feriado? Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - MAYARA MAGALHÃES - 12.11s - 29-03-24

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