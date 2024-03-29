Chocolate: "vilão" ou mocinho da Páscoa?

Na época mais doce do ano, o que não faltam são opções de doces para se deliciar. Com brinquedo surpresa, de chocolate amargo com banana, recheado com pistache: são vários os ovos de páscoa disponíveis em lojas e confeitarias artesanais. Tudo com direto a muito chocolate! Diante de tanta variedade, fica difícil resistir. Às vésperas da Páscoa, a nutricionista, especialista em saúde da família e mestre em alimento funcional, Mayara Magalhães, esclarece um mito desta época do ano: o chocolate é ou não o vilão deste feriado? Ouça a conversa completa!