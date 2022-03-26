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Vai um choco aí...!?

Chocolate faz bem para o coração? Médico explica!

Ele é rico em flavonoides, que tem efeito anti-inflamatório e antioxidante, ou seja, protege as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo. Mas é preciso escolher qual comer e ter moderação

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 mar 2022 às 12:36
Chocolate
Chocolate Crédito: Pixabay
O Dia do Cacau é comemorado neste sábado, 26 de março. O cacau é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. E é sobre o chocolate que a gente fala nesta edição do CBN Vitória! Comer chocolate faz bem para o coração? Especialistas apontam que o alimento é rico em flavonoides, que tem efeito anti-inflamatório e antioxidante, ou seja, protege as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo. O consumo também pode aumentar a função do óxido nítrico no nosso corpo, o que reduz a pressão arterial e aumenta o fluxo vascular. Em 2019 foi publicado no Internacional "Journal Of Cardiovascular Sciences" (IJCS), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), uma pesquisa que associou o consumo de chocolate a menor taxa de hipertensão e diabetes, fatores de risco para doenças cardiovasculares. Em entrevista à CBN Vitória, o cardiologista e especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Claudio Tinoco Mesquita, editor-chefe do IJCS, fala sobre o tema! Acompanhe!
Entrevista Patrícia Vallim - Claudio Tinoco Mesquita - 26-03-22

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