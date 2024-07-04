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Saúde

Chocolate é aliado ou vilão? Ouça a especialista!

Quem explica é a nutricionista Mayara Magalhães

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2024 às 11:43
Chocolate
Chocolate Crédito: Pexels
No dia 7 de julho, próximo domingo, é recordado o Dia do Chocolate, uma data que celebra essa iguaria amada por muitos no mundo todo. A depender da quantidade e do tipo, o chocolate pode se tornar vilão ou mocinho da alimentação. Tendo como matéria-prima o cacau, um alimento rico em antioxidantes, o doce pode ser encontrado nas versões ao leite, com porcentagem de amargor e até diet, oferecendo benefícios diferentes em cada tipo. Como fazer, então, o alimento se tornar aliado em uma vida mais saudável? Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Mayara Magalhães explica os benefícios de chocolate e como encaixá-lo em uma dieta equilibrada. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mayara Magalhães - 04-07-24.mp3

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