Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Chegada do outono: dias quentes e temperaturas acima da média no ES
Tempo e Temperatura

Chegada do outono: dias quentes e temperaturas acima da média no ES

Ouça detalhes na entrevista com o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo

Publicado em 20 de Março de 2026 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2026 às 11:15
Tchau, verão! Outono deve começar com frente fria no ES
Tchau, verão! Outono chegando Crédito: Pixabay
O outono começa, nesta sexta-feira (20), às 11h45, e se estende até às 5h24 do dia 21 de junho. Segundo a explicação do meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, a nova estação será quente e até com temperaturas acima da média no Espírito Santo, durante a maior parte do outono, seguindo uma tendência da nacional. “Nós vamos ter um outono de transição de fenômenos oceânicos. Ou seja, a gente começa a ver o aquecimento do Oceano Pacífico, na região do Equador, para o desenvolvimento de um fenômeno El Niño, no final do outono. Por conta disso, temos uma maior disponibilidade de umidade na atmosfera. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Verardo - 20-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados