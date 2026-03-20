Chegada do outono: dias quentes e temperaturas acima da média no ES

O outono começa, nesta sexta-feira (20), às 11h45, e se estende até às 5h24 do dia 21 de junho. Segundo a explicação do meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, a nova estação será quente e até com temperaturas acima da média no Espírito Santo, durante a maior parte do outono, seguindo uma tendência da nacional. “Nós vamos ter um outono de transição de fenômenos oceânicos. Ou seja, a gente começa a ver o aquecimento do Oceano Pacífico, na região do Equador, para o desenvolvimento de um fenômeno El Niño, no final do outono. Por conta disso, temos uma maior disponibilidade de umidade na atmosfera.