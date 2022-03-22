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Saúde

Chegada do outono alerta para temporada das viroses; médica explica

Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista Cilea Martins alerta para o assunto

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2022 às 11:40
Gripe, pessoa gripada, Influenza
Gripe, pessoa gripada, Influenza Crédito: Pexels
O início do outono abre a temporada de maior incidência de vírus respiratórios no Brasil e coincide, neste ano, com o fim do isolamento social e a flexibilização do uso de máscaras. Segundo especialistas, o período representa risco para crianças, idosos e imunossuprimidos com o vírus da gripe. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista Cilea Martins alerta para o assunto. "O que acontece é que nessa época nós temos essas mudanças climáticas muito bruscas, de quente pra muito frio. E isso faz com que o nosso organismo mude a sua capacidade imunológica e se torne, então, mais suscetível a infecções", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilea Martins - 22-03-22.mp3

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