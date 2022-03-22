Chegada do outono alerta para temporada das viroses; médica explica

O início do outono abre a temporada de maior incidência de vírus respiratórios no Brasil e coincide, neste ano, com o fim do isolamento social e a flexibilização do uso de máscaras. Segundo especialistas, o período representa risco para crianças, idosos e imunossuprimidos com o vírus da gripe. Em entrevista à CBN Vitória, a médica pneumologista Cilea Martins alerta para o assunto. "O que acontece é que nessa época nós temos essas mudanças climáticas muito bruscas, de quente pra muito frio. E isso faz com que o nosso organismo mude a sua capacidade imunológica e se torne, então, mais suscetível a infecções", explica.