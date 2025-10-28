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Turismo

Chegada de navios de cruzeiro no ES poderá acontecer pelo Iate Clube

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 12:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2025 às 12:09
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros Crédito: Pexels
O secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (28), atualizou sobre a possibilidade do Espírito Santo voltar a ser parada de navios de cruzeiro. 
Segundo Victor Coelho, a expectativa é que a temporada de cruzeiros seja iniciada no Espírito Santo no ano que vem, em 2026, entre fevereiro e março. "Pro ano quem a gente já deve ter um navio teste para a temporada", adiantou o secretário. Sobre o local de embarque, ele explica que "o plano A é o Iate Clube, aí faremos um processo de autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Marinha", diz.
Victor Coelho, secretário de Estado de Turismo

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