Chegada de navios de cruzeiro no ES poderá acontecer pelo Iate Clube

O secretário de Estado de Turismo, Victor Coelho, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (28), atualizou sobre a possibilidade do Espírito Santo voltar a ser parada de navios de cruzeiro.

Segundo Victor Coelho, a expectativa é que a temporada de cruzeiros seja iniciada no Espírito Santo no ano que vem, em 2026, entre fevereiro e março. "Pro ano quem a gente já deve ter um navio teste para a temporada", adiantou o secretário. Sobre o local de embarque, ele explica que "o plano A é o Iate Clube, aí faremos um processo de autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Marinha", diz.