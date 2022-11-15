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Copa do Mundo

Chef que vive no ES fez até churrasco de camelo para o rei no país da Copa

Mateus Costa Vieira recebeu o convite, em 2012, para trabalhar em Doha, no Catar, país que irá sediar o campeonato mundial

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 nov 2022 às 12:04
Mateus Costa Vieira, de 42 anos,é chef de cozinha
Mateus Costa Vieira, de 42 anos,é chef de cozinha Crédito: Divulgação
Servir a um rei numa terra distante e com tradições muito diferentes das do Brasil foi o maior desafio do chef de cozinha internacional Mateus Costa Vieira, de 42 anos, que nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, chegou ao Espírito Santo ainda bebê com a família e viveu em Nova Almeida, na Serra, até os 18 anos. Depois de ter cursado a Universidade de Gastronomia, em Rhode Island, na cidade de Providence, nos EUA, e de uma passagem por restaurantes de Aracaju (SE) e Natal (RN), Mateus recebeu o convite, em 2012, para trabalhar em Doha, no Catar, país que irá sediar a Copa do Mundo, a partir do próximo dia 20.
Lá, ele chefiou o Crowne Plaza Doha The Business Park, hotel cinco-estrelas, um dos mais luxuosos do Oriente Médio, onde atuou por dois anos e meio e lá conheceu o rei, o sheik Hamad. Mateus, que hoje vive em Morada de Laranjeiras, na Serra, e se considera capixaba de coração, caiu no gosto da realeza do Catar adaptando o tempero e o modo de fazer churrasco do Brasil e inovou com um prato inédito: o churrasco de camelo. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre a experiência. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mateus Costa - 15-11-22

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