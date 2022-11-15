Chef que vive no ES fez até churrasco de camelo para o rei no país da Copa

Servir a um rei numa terra distante e com tradições muito diferentes das do Brasil foi o maior desafio do chef de cozinha internacional Mateus Costa Vieira, de 42 anos, que nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, chegou ao Espírito Santo ainda bebê com a família e viveu em Nova Almeida, na Serra, até os 18 anos. Depois de ter cursado a Universidade de Gastronomia, em Rhode Island, na cidade de Providence, nos EUA, e de uma passagem por restaurantes de Aracaju (SE) e Natal (RN), Mateus recebeu o convite, em 2012, para trabalhar em Doha, no Catar, país que irá sediar a Copa do Mundo, a partir do próximo dia 20.