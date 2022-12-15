Chef capixaba ganha estrela Michelin com restaurante nos EUA

Ganhador de uma das maiores honrarias da cozinha profissional, o chef Franco Sampogna , de 32 anos, colocou o Espírito Santo em meio aos holofotes internacionais. Ao lado do sócio, o português Bernardo Silva, de 32 anos, o capixaba conquistou em outubro uma estrela Michelin pelo trabalho desempenhado no restaurante "Frevo" , cuja sede fica em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista concedida ao CBN Cotidiano , o chef contou um pouco da sua história. Ouça a conversa completa!

Franco é nascido em Vitória, mas se mudou ainda na adolescência para o exterior. Com o objetivo de proporcionar uma experiência diferenciada, criou um empreendimento que fica "escondido" atrás de uma galeria de arte. Do outro lado, os clientes se deparam com uma bancada intimista, local em que também é possível ver, de perto, o chef fazendo as criações.