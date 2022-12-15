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Sucesso em NY

Chef capixaba ganha estrela Michelin com restaurante nos EUA

Em entrevista concedida ao CBN Cotidiano, o chef de cozinha Franco Sampogna contou um pouco da sua história

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 18:02

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

15 dez 2022 às 18:02
Chef de cozinha capixaba Franco Sampogna
Chef de cozinha capixaba Franco Sampogna Crédito: Mark Grgurich
Ganhador de uma das maiores honrarias da cozinha profissional, o chef Franco Sampogna, de 32 anos, colocou o Espírito Santo em meio aos holofotes internacionais. Ao lado do sócio, o português Bernardo Silva, de 32 anos, o capixaba conquistou em outubro uma estrela Michelin pelo trabalho desempenhado no restaurante "Frevo", cuja sede fica em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista concedida ao CBN Cotidiano, o chef contou um pouco da sua história. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurelio de Freitas - Franco Sampogna - 15-12-22

Sua história:

Franco é nascido em Vitória, mas se mudou ainda na adolescência para o exterior. Com o objetivo de proporcionar uma experiência diferenciada, criou um empreendimento que fica "escondido" atrás de uma galeria de arte. Do outro lado, os clientes se deparam com uma bancada intimista, local em que também é possível ver, de perto, o chef fazendo as criações.

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