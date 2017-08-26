Chef capixaba está concorrendo ao "melhor hambúrguer do Brasil"

O diretor de arte Nilton Alves Domethildes Junior, de 34 anos, irá representar o Espírito Santo no concurso “O Melhor Hambúrguer do Brasil” promovido pelo programa Mais Você, da TV Globo. O anúncio foi feito nesta semana e chama a atenção sobre os detalhes que envolvem a produção de um dos pratos favoritos dos brasileiros: o hambúrguer. E, você, sabe os detalhes que envolvem o preparo desse prato? Qual será o “segredo” do chef capixaba? Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Vitória. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacim - Nilton Alves Domethildes - 26-08-17.mp3
Apreciador da culinária mexicana, Nilton criou o hambúrguer com pico de gallo, creme de abacate e nachos para dar crocância. "Eu sou apaixonado por bacon, mas não incluí no meu hambúrguer. Na gastronomia eu gosto de brincar com os sabores, com a crocância, com o azedo, com o ácido, com o doce".