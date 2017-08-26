Chef capixaba está concorrendo ao "melhor hambúrguer do Brasil"

O diretor de arte Nilton Alves Domethildes Junior, de 34 anos, irá representar o Espírito Santo no concurso “O Melhor Hambúrguer do Brasil” promovido pelo programa Mais Você, da TV Globo. O anúncio foi feito nesta semana e chama a atenção sobre os detalhes que envolvem a produção de um dos pratos favoritos dos brasileiros: o hambúrguer. E, você, sabe os detalhes que envolvem o preparo desse prato? Qual será o “segredo” do chef capixaba? Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do CBN Vitória. Ouça a entrevista: