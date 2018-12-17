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PIT STOP CBN

Check-up de férias: o que não pode faltar na revisão do carro

Freios, alinhamento e óleo são alguns dos itens que não podem ficar de fora

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 11:47

Publicado em 

17 dez 2018 às 11:47
Para você, motorista, que já está na reta final com os preparativos para pegar a estrada neste final de ano é recomendado realizar um verdadeiro ‘check-up’ do carro antes de viajar a fim de garantir que a falta de manutenção não prejudique a diversão de toda a família. Verificar o estado dos freios, pneus e realizar o alinhamento e balanceamento são fundamentais antes de partir rumo às férias. Confira as orientações com o comentarista Ricardo Barbosa, no Pit Stop CBN desta segunda-feira (17).
Pit Stop CBN - 17-12-18.mp3

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