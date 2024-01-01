Check up de começo de ano: todo mundo deve fazer?

Em clima de novos começos, é comum olharmos para diferentes áreas da vida e tentarmos organizá-las para receber bem o ano que começa. Das finanças à vida amorosa, passando pelo trabalho e o lazer, um dos pontos que merece ainda mais atenção neste começo de ano é a saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a médica da família Priscila Daflon explica porque aproveitar o começo de ano e olhar para a saúde é tão essencial. "A saúde em dia é importante para dar continuidade aos outros pontos da vida", destacou. Ouça a conversa completa!