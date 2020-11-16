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ESPECIALISTA EXPLICA

Chave, pagamento, segurança: tire dúvidas sobre início do uso do PIX

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Bruno Aguilar Soares, auditor fiscal da Receita Estadual especialista em Direito Digital e Compliance, esclarece dúvidas sobre o sistema

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:34

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 nov 2020 às 18:34
PIX entrou em funcionamento nesta segunda-feira, 16 de novembro Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O PIX, novo meio de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central (BC), começa a valer a partir desta segunda-feira (16). Os clientes de bancos e fintechs poderão fazer transferências, pagar contas e compras em até 10 segundos, todos os dias por semana e em qualquer horário. O principal objetivo do sistema é aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil. Segundo o BC, a adesão também ajudará a aumentar a competição no mercado financeiro e reduzir o uso do papel moeda. Em um segundo momento, o PIX também promete avançar em áreas como pagamento de impostos, taxa de passaportes, inscrição de vestibular e até no mercado de crédito.
Uma fase de testes, que durou duas semanas, permitiu fazer os ajustes no sistema. Empresas de tecnologia digital já desenvolveram ferramentas, antevendo possíveis golpes, mas cada um precisa cuidar de sua chave. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (16), Bruno Aguilar Soares, auditor Fiscal da Receita Estadual especialista em Direito Digital e Compliance, traz mais detalhes sobre o seu funcionamento. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fábio Botacin - Bruno Aguilar Soares - 16-11-20
 

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