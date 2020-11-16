Chave, pagamento, segurança: tire dúvidas sobre início do uso do PIX

O PIX, novo meio de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central (BC), começa a valer a partir desta segunda-feira (16). Os clientes de bancos e fintechs poderão fazer transferências, pagar contas e compras em até 10 segundos, todos os dias por semana e em qualquer horário. O principal objetivo do sistema é aumentar a digitalização das transações financeiras no Brasil. Segundo o BC, a adesão também ajudará a aumentar a competição no mercado financeiro e reduzir o uso do papel moeda. Em um segundo momento, o PIX também promete avançar em áreas como pagamento de impostos, taxa de passaportes, inscrição de vestibular e até no mercado de crédito.