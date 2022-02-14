Chás e remédios emagrecedores naturais podem causar falência do fígado

No último dia 3 de fevereiro, uma enfermeira morreu em São Paulo devido a uma hepatite fulminante causada pelo consumo de um chá emagrecedor. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cirurgião gastroenterologista Gustavo Peixoto, professor doutor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou que alguns desses medicamentos que se autointitulam "chás", como o "cinquenta ervas" e a "maca", são hepatotóxicos e podem causar a falência do fígado. "Qualquer tipo de medicamento de emagrecimento que se venda como natural não existe, é charlatanismo", afirmou. Ouça a entrevista completa: