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"Cinquenta ervas"

Chás e remédios emagrecedores naturais podem causar falência do fígado

O entrevistado é o médico cirurgião gastroenterologista Gustavo Peixoto, professor doutor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:08
Fígado
Fígado Crédito: Science Photo Library/Canva
No último dia 3 de fevereiro, uma enfermeira morreu em São Paulo devido a uma hepatite fulminante causada pelo consumo de um chá emagrecedor. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cirurgião gastroenterologista Gustavo Peixoto, professor doutor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou que alguns desses medicamentos que se autointitulam "chás", como o "cinquenta ervas" e a "maca", são hepatotóxicos e podem causar a falência do fígado. "Qualquer tipo de medicamento de emagrecimento que se venda como natural não existe, é charlatanismo", afirmou. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Gustavo Peixoto - 14-02-22

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