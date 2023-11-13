Chamada Escolar 2024: tire suas dúvidas sobre a rematrícula na Rede Pública Estadual

Pai e filha, aluna, escola, pais e alunos Crédito: Getty Images

Importante lembrete para os estudantes, pais e responsáveis! A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) abriu, neste mês, a etapa de rematrícula da "Chamada Escolar 2024". Essa chamada é destinada aos estudantes interessados em permanecer na Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. De acordo com a secretaria, todo o processo da Chamada Escolar é feito on-line, por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar. O objetivo é assegurar ao estudante o acesso às unidades escolares da rede e a sua permanência no processo de escolarização, atendendo às normas e aos procedimentos estabelecidos em Portaria. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor de Ângelo - 13-11-23.mp3

Dúvidas sobre a Chamada Escolar 2024:

Onde solicitar a rematrícula ou pré-matrícula?

Através do site www.sedu.es.gov.br, em link específico.

Quem não tem acesso à internet, como pode realizar o procedimento?

O responsável ou o próprio estudante, quando maior de idade, que não possuir acesso à internet ou que tiver dificuldade em solicitar a vaga, poderá pedir orientação ou acesso a qualquer unidade escolar da rede estadual.

As unidades escolares da rede estadual, quando solicitadas, deverão prestar orientação e prover o acesso à internet.

A partir de que horas estará disponível para fazer a rematrícula e a pré-matrícula?

Rematrícula – A partir das 7h do dia 01/11/2023

Pré-matrícula – A partir das 7h do dia 21/11/2023

Critérios de Classificação

I - estudante público-alvo da educação especial;

II - estudante que resida próximo à unidade escolar pleiteada, desde que haja vaga;

III - estudante que tenha irmão(s) matriculado(s) nessa unidade escolar, desde que haja vaga.

Em caso de empate nos critérios utilizados, terá prioridade o estudante com menor idade, desde que haja vaga na escola.

Documentos necessários para confirmação da matrícula

a) fotocópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original;

b) fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica, acompanhada do documento original;

c) fotocópia do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial;

d) Histórico Escolar ou declaração escolar original (até chegar o Histórico Escolar), que terá validade de 30 dias a partir da data de emissão;

e) fotocópia do CPF, respeitando-se o disposto no art. 29 desta Portaria;

f) fotocópia da caderneta de vacinação ou declaração de unidade de saúde pública, acompanhada do documento original, atestando a atualização do cartão de vacinação, para os estudantes com até 17 (dezessete) anos de idade, nos termos da Lei Estadual nº 10.913, de 01 de novembro de 2018.