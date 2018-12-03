Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PARALISAÇÃO RODOVIÁRIOS

Ceturb apura se em Cariacica frota de ônibus foi inferior a 70%

Os percentuais de 70% para horário de pico e de 50% para horários normais foram estabelecidos pela Justiça do Trabalho

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 dez 2018 às 11:59
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) está investigando se uma empresa de ônibus de Cariacica deixou de circular nesta manhã de segunda-feira (03) com os percentuais da frota estabelecidos pela justiça para horário de pico. De acordo com a Diretora de Operações da Ceturb, Rosane Giuberti, os levantamentos ainda estão sendo feitos. As linhas alimentadoras e troncais devem circular de 6h às 9h e de 17h às 20h com mais de 70% dos ônibus e nos demais horários com mais de 50% da frota, segundo decisão da justiça. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosane Giuberti - 03-12-18.mp3.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados