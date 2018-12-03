Ceturb apura se em Cariacica frota de ônibus foi inferior a 70%

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) está investigando se uma empresa de ônibus de Cariacica deixou de circular nesta manhã de segunda-feira (03) com os percentuais da frota estabelecidos pela justiça para horário de pico. De acordo com a Diretora de Operações da Ceturb, Rosane Giuberti, os levantamentos ainda estão sendo feitos. As linhas alimentadoras e troncais devem circular de 6h às 9h e de 17h às 20h com mais de 70% dos ônibus e nos demais horários com mais de 50% da frota, segundo decisão da justiça.