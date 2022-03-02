Cesan promete restabelecer completamente abastecimento de água na GV

A população da Grande Vitória viveu desde a última segunda-feira (28), interrupções no fornecimento de água por parte da Cesan. A empresa informou que a suspensão foi devido a uma falta de energia que danificou equipamentos. Embora as máquinas tenham sido trocadas e a distribuição tenha voltado a ocorrer, a estatal de saneamento explicou que o abastecimento deve ser gradualmente restabelecido até esta quarta-feira (2). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor Operacional da Cesan, Thiago Furtado, falou sobre o assunto.

Por conta do problema de abastecimento de água que está afetando, principalmente, a população da Grande São Pedro, o Procon de Vitória entrou com uma ação recomendatória contra a Cesan para que a companhia providencie um meio alternativo, imediato e gratuito para abastecimento seguro dos munícipes, como disponibilização de carro-pipa. Também recomenda desconto na tarifa no período que os moradores não tiveram a adequada prestação de serviço. Por conta disso, o Procon Vitória vai realizar atendimentos e orientações a partir desta quarta-feira (2), às 13 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Grande São Pedro.