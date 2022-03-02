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Consumidor

Cesan promete restabelecer completamente abastecimento de água na GV

Ouça entrevista com o diretor Operacional da concessionária, Thiago Furtado

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:41
Falta d'água
Falta d'água Crédito: EBC
A população da Grande Vitória viveu desde a última segunda-feira (28), interrupções no fornecimento de água por parte da Cesan. A empresa informou que a suspensão foi devido a uma falta de energia que danificou equipamentos. Embora as máquinas tenham sido trocadas e a distribuição tenha voltado a ocorrer, a estatal de saneamento explicou que o abastecimento deve ser gradualmente restabelecido até esta quarta-feira (2). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor Operacional da Cesan, Thiago Furtado,  falou sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thiago Furtado - 02-03-22
Por conta do problema de abastecimento de água que está afetando, principalmente, a população da Grande São Pedro, o Procon de Vitória entrou com uma ação recomendatória contra a Cesan para que a companhia providencie um meio alternativo, imediato e gratuito para abastecimento seguro dos munícipes, como disponibilização de carro-pipa. Também recomenda desconto na tarifa no período que os moradores não tiveram a adequada prestação de serviço. Por conta disso, o Procon Vitória vai realizar atendimentos e orientações a partir desta quarta-feira (2), às 13 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Grande São Pedro.

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