Cesan prevê reabastecimento de água em Cariacica para esta terça (24)

O diretor operacional da Cesan, Luiz Cláudio Victor Rodrigues esclareceu, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, que há um problema operacional desde Nova Rosa da Penha até Cariacica Sede e fala sobre os carros-pipa, que segundo ele, serão disponibilizados. A previsão é que o abastecimento de água na região seja restabelecido nesta terça (24).

Os problemas de distribuição de água levou moradores de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, a interditarem o km 287 da Rodovia do Contorno, BR-101, em protesto contra a falta de água nesta segunda (23). Em conversa aqui no CBN Cotidiano, ele detalha a situação na região. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - John Gomes - Luiz Claudio - 23-07-18.mp3

Confira a lista de bairros afetados pelo problema de distribuição de água:

Nova Rosa da Penha I e II

Nova Esperança

Vila Progresso

Padre Mathias

Vila Merlo

Cariacica Sede

Parte de Porto de Cariacica

São João Batista