Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cesan prevê reabastecimento de água em Cariacica para esta terça (24)
ENTREVISTAS

Cesan prevê reabastecimento de água em Cariacica para esta terça (24)

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:01

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:01
O diretor operacional da Cesan, Luiz Cláudio Victor Rodrigues esclareceu, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, que há um problema operacional desde Nova Rosa da Penha até Cariacica Sede e fala sobre os carros-pipa, que segundo ele, serão disponibilizados. A previsão é que o abastecimento de água na região seja restabelecido nesta terça (24). 
Os problemas de distribuição de água levou moradores de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, a interditarem o km 287 da Rodovia do Contorno, BR-101, em protesto contra a falta de água nesta segunda (23). Em conversa aqui no CBN Cotidiano, ele detalha a situação na região. Confira!
Entrevista - John Gomes - Luiz Claudio - 23-07-18.mp3
Confira a lista de bairros afetados pelo problema de distribuição de água:
Nova Rosa da Penha I e II
Nova Esperança
Vila Progresso
Padre Mathias
Vila Merlo
Cariacica Sede
Parte de Porto de Cariacica
São João Batista
Santa Luzia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados