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VERÃO 2015

Cesan faz força-tarefa para solucionar falta de água nos balneários

Em Guarapari, uma obra a ser feita neste ano deve garantir um verão mais tranquilo para moradores e turistas em 2016, segundo a diretora-presidente da companhia, Denise Cadete

Publicado em 07 de Janeiro de 2015 às 11:27

Publicado em 

07 jan 2015 às 11:27
Todo verão a história se repete: muitos balneários enfrentam a falta de água. E, este ano, Nova Almeida, na Serra, e Guarapari, já sofrem com problemas de abastecimento há pelo menos dez dias. Para contornar isso, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) já implementou uma força-tarefa para solucionar os problemas de quem está com falta d'água. A operação mobiliza diferentes setores e pastas do governo e eleva o potencial de atendimento da demanda diária. As informações são da diretora-presidente da Cesan, Denise Cadete. Ela informou ainda, em entrevista na Rádio CBN Vitória, que a seca nos principais rios de Guarapari, devido à falta de chuvas e também à evaporação causada pelas altas temperaturas, vem dificultando o abastecimento. Para evitar esse mesmo cenário no verão de 2016, Denise anunciou que elabora o projeto de uma obra para retirar água do Rio Benevente para o Rio Jabuti, que abastece o município de Guarapari. Ouça a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Denise Cadete - Diretora Cesan - 07-01-15

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