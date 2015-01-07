Cesan faz força-tarefa para solucionar falta de água nos balneários

Todo verão a história se repete: muitos balneários enfrentam a falta de água. E, este ano, Nova Almeida, na Serra, e Guarapari, já sofrem com problemas de abastecimento há pelo menos dez dias. Para contornar isso, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) já implementou uma força-tarefa para solucionar os problemas de quem está com falta d'água. A operação mobiliza diferentes setores e pastas do governo e eleva o potencial de atendimento da demanda diária. As informações são da diretora-presidente da Cesan, Denise Cadete. Ela informou ainda, em entrevista na Rádio CBN Vitória, que a seca nos principais rios de Guarapari, devido à falta de chuvas e também à evaporação causada pelas altas temperaturas, vem dificultando o abastecimento. Para evitar esse mesmo cenário no verão de 2016, Denise anunciou que elabora o projeto de uma obra para retirar água do Rio Benevente para o Rio Jabuti, que abastece o município de Guarapari. Ouça a entrevista: