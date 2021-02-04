Cesan explica casos de falta d'água, água suja e com mau cheiro

O assunto é água. Isso porque os registros de falta d'água, água escura e com mau cheiro aumentaram nos últimos dias, sobretudo em bairros das cidades de Cariacica e Viana. A falha no abastecimento já dura cinco dias em pelo menos três bairros de Cariacica e dois de Viana, segundo relatos de moradores. E aqueles que recebem a água em casa contam que ela vem barrenta e da cor amarela. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Valdik Fanchiotti, esclarece os casos, quando o abastecimento deve ser normalizado e dá detalhes do processo de abastecimento de água.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valdik Fanchiotti - 04-02-21