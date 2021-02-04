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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Cesan explica casos de falta d'água, água suja e com mau cheiro

Ouça entrevista com o gerente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Valdik Fanchiotti

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2021 às 12:34
O assunto é água. Isso porque os registros de falta d'água, água escura e com mau cheiro aumentaram nos últimos dias, sobretudo em bairros das cidades de Cariacica e Viana. A falha no abastecimento já dura cinco dias em pelo menos três bairros de Cariacica e dois de Viana, segundo relatos de moradores. E aqueles que recebem a água em casa contam que ela vem barrenta e da cor amarela. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Valdik Fanchiotti, esclarece os casos, quando o abastecimento deve ser normalizado e dá detalhes do processo de abastecimento de água. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valdik Fanchiotti - 04-02-21

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