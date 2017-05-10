Cesan diz que esgoto na Baía de Vitória é responsabilidade da PMV

Cesan volta a refirmar que vazamento de esgoto na Baía de Vitória é da Prefeitura, com falha na estação de bombeamento da rede pluvial. Amadeu Wetler, diretor de Meio Ambiente da Cesan, alega que uma ligação irregular de algum morador é que levou o esgoto à rede pluvial. Concessionária já determinou realização de perícia para esclarecer a falha. O relatório será encaminhado ao Ministério Público nas próximas semanas. Ouça: