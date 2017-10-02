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Cesan divulga imóveis que não estão ligados à rede de esgoto

Segundo Andreão, só na última sexta-feira (29), aproximadamente 1000 novas ligações foram solicitadas à Companhia.

Publicado em 02 de Outubro de 2017 às 20:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 out 2017 às 20:09
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou nesta segunda-feira (2) os endereços dos imóveis residenciais, comerciais, industriais e públicos em todo o Estado que possuem infraestrutura de esgotamento sanitário, mas não se ligaram à rede de coleta e tratamento de esgoto. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Cesan, Pablo Andreão, detalha o assunto. "Nenhum outra companhia, no País, tem essa iniciativa e água de qualidade e esgoto tratado são prioridades para a gente", explica. Segundo Andreão, só na última sexta-feira (29), aproximadamente 1000 novas ligações foram solicitadas à Companhia. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Andreão - 02-10-17.mp3

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