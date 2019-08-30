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ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA

Cerveja em panela de barro é homenagem a Vitória, diz idealizador

Representante da associação dos cervejeiros explica que a criação é uma experiência, para homenagear a cidade e aproximar o público

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 20:32

Publicado em 

30 ago 2019 às 20:32
O cervejeiro Lucas Araujo apresentou a panela de barro feita para fazer cerveja em homenagem ao aniversário da cidade Crédito: Carlos Alberto Silva
 
Cerveja produzida na panela de barro. A nova experiência dos cervejeiros capixabas será testada num evento na Praça do Papa no sábado, dia 7 de setembro. O momento marca também uma homenagem à capital Vitória, que faz aniversário no dia seguinte. Uma panela de barro especial para a ocasião foi feita por mestre Ronaldo, em Goabeiras. Em entrevista à Rádio CBN Vitoria, Julio Lorenzoni, presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (Acerva-ES), fala que o objetivo é trazer essa experiência para perto do público amante das cervejas e consagrar produtos na cidade. Ouça a explicação:
Entrevista - Fabio Botacin - Julio Lorenzoni

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