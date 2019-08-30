Cerveja em panela de barro é homenagem a Vitória, diz idealizador

Cerveja produzida na panela de barro. A nova experiência dos cervejeiros capixabas será testada num evento na Praça do Papa no sábado, dia 7 de setembro. O momento marca também uma homenagem à capital Vitória, que faz aniversário no dia seguinte. Uma panela de barro especial para a ocasião foi feita por mestre Ronaldo, em Goabeiras. Em entrevista à Rádio CBN Vitoria, Julio Lorenzoni, presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (Acerva-ES), fala que o objetivo é trazer essa experiência para perto do público amante das cervejas e consagrar produtos na cidade. Ouça a explicação:
Entrevista - Fabio Botacin - Julio Lorenzoni