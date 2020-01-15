Cerveja contaminada: entenda a intoxicação por dietilenoglicol

Os casos notificados por intoxicação pela substância dietilenoglicol em amostras da cerveja Belorizontina, da cervejaria Backer, tem causado preocupação. A substância levou uma pessoa à morte e outras 17 ao hospital, entre elas um capixaba. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a substância foi encontrada no sangue de vítimas, em amostras da cerveja de três lotes, e em um tanque de armazenamento do fluido de refrigeração, na fábrica da empresa. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Fernando Fontes, professor de Química da Universidade Vila Velha (UVV) e mestre em Química Orgânica, explica que substância é de uso da indústria para refrigerar líquidos, mas que nunca deve entrar em contato com a bebida a ser ingerida, por exemplo.