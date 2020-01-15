Cerveja contaminada: Associação diz que caso é inédito no país

No dia 9 de janeiro, um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais apontou a presença da substância dietilenoglicol em garrafas da cerveja Belorizontina, da marca Backer, produzida na capital mineira. A substância é tóxica e, no processo de fabricação da cerveja, é usada no resfriamento. Após ingerir a bebida contaminada, duas pessoas morreram, e outras 15 pessoas, incluindo um capixaba, estão internadas. Uma terceira morte, de uma mulher, continua em sendo investigada. Diante desse cenário, a CBN Vitória conversou com Carlo Lapolli, presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Confira!