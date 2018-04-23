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POLÍCIA MILITAR

Cerco tático para flagrantes do sistema de monitoramento

A Polícia Militar também será equipada com tecnologia nos smartphones para o trabalho ostensivo

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:39
Policiais Militares que trabalham na rua com o policiamento ostensivo vão contar com um recurso a mais no patrulhamento. Seguindo uma experiência já utilizada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, em Vitória, os policiais receberão um smartphone por onde acompanharão, com a ajuda de aplicativos, todo o plano de trabalho do dia, como abordagens a ônibus, à taxistas, visita ao comércio e as pessoas com medida protetivas, além do trabalho ostensivo.
O novo comandante Geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, destaca que a meta é adquirir 800 aparelhos celulares para policiais da Grande Vitória. Também foram adquiridos novos fuzis que vão ser usados no policiamento de bairros mais vulneráveis e de veículos para a base móvel comunitária. 
Entre as novidades também está a utilização do cerco tático que irá apoiar as guardas municipais nas ocorrências que serão flagradas pelas câmeras do cerco eletrônico. Em Vitória, 18 pontos da cidade já são monitorados por uma barreira eletrônica capaz de identificar todos os veículos que passam pelos pontos de barreira e se há ocorrências envolvendo o mesmo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Alexandre Ramalho - 23-04-18

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