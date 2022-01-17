Cerco inteligente: 290 pontos de fiscalização para combater crimes em todo o ES

O governo do Estado lançou o Programa Cerco Inteligente, um sistema integrado de monitoramento e combate aos crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. A primeira fase do programa entrou em funcionamento na última quinta-feira (13), com 17 pontos localizados na Grande Vitória. A segunda fase será implantada nos próximos meses em todo o estado. Ao todo, são 290 pontos de fiscalização nas divisas do Estado e nas vias que cortam o Espírito Santo, onde estão sendo instaladas 90 balanças móveis e 1.650 câmeras. É o que explicou o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: