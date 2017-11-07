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Cerco eletrônico vai flagrar criminosos em Vitória e Vila Velha

São câmeras adaptadas com leitores capazes de identificar pela placa veículos envolvidos em ocorrências, como furto e roubo, clonagem e até mesmo auxiliar em investigações criminais

Publicado em 07 de Novembro de 2017 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2017 às 11:39
Vitória e Vila Velha vão contar com um cerco eletrônico a partir de 2018. São câmeras adaptadas com leitores capazes de identificar pela placa veículos envolvidos em ocorrências, como furto e roubo, clonagem e até mesmo auxiliar em investigações criminais. Em Vitória serão 18 pontos de barreira e em Vila Velha, 20, conforme explicam os secretários de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira e de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich.
Fronzio Calheira:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 07-11-17
Oberacy Emmerich:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emmerich Júnior - 07-11-17

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