Cerco eletrônico vai flagrar criminosos em Vitória e Vila Velha

Vitória e Vila Velha vão contar com um cerco eletrônico a partir de 2018. São câmeras adaptadas com leitores capazes de identificar pela placa veículos envolvidos em ocorrências, como furto e roubo, clonagem e até mesmo auxiliar em investigações criminais. Em Vitória serão 18 pontos de barreira e em Vila Velha, 20, conforme explicam os secretários de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira e de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich.