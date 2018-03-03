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ENTREVISTAS

Cerco eletrônico vai combater crimes envolvendo veículos em Vitória

Publicado em 03 de Março de 2018 às 13:06

Publicado em 

03 mar 2018 às 13:06
A Secretária Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitoria, criou um sistema eletrônico de monitoramento de veículos, o “cerco eletrônico”. Ele, será usado para o combate ao roubo e a todos os tipos de crimes que envolvem o uso dos veículos. Até o final de março, serão instaladas 70 câmaras na capital, com reconhecimento ótico de caracteres. Atualmente, 40 equipamentos já foram instalados em diversos pontos da cidade. Confira mais detalhes na entrevista com o Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira.
Entrevista - Jhon Gomes - Fronzio Calheira - 7.30s - 03-03-18

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