Cerco eletrônico já está em funcionamento em Vitória

O Cerco Inteligente de Segurança, utilizado para o combate ao roubo de carros e outros tipos de crimes que envolvem a utilização de veículos, começou a funcionar em Vitória nesta sexta-feira (20). Ao todo, 70 câmeras, distribuídas em 18 diferentes pontos da cidade são capazes de identificar todos os veículos que passarem pelos pontos de barreira.

O sistema registra a foto de todos os veículos que passarem pelas barreiras e as placas são "lidas" pelo equipamento, que armazena a informação na base de dados. Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal.

Os pontos na cidade são: Rodovia ES 468 (Norte Sul); Rua Carlos Lindenberg; Avenida Augusto Emílio Estelita Lins; Avenida José Rato; BR 101 Norte (Reta do aeroporto); Avenida Dante Michelini; Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos); Ponte da Passagem; Ponte Ayrton Senna; Ponte de Camburi; Entrada da Ilha do Frade; Entrada da Ilha do Boi; Terceira Ponte; Avenida Vitória; Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes; Segunda Ponte e Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, detalha o funcionamento do cerco. Confira!