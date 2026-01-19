Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cerco às fraudes: novas tecnologias do Detran para fiscalizações de veículos no ES!
Contra clones e adulterações

Cerco às fraudes: novas tecnologias do Detran para fiscalizações de veículos no ES!

Equipamentos eletrônicos já começaram a ser usados em uma blitze

Publicado em 19 de Janeiro de 2026 às 11:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jan 2026 às 11:28
O scanner (a direita) consegue identificar peças clonadas no carro e o raio-x (a direita) identifica adulteração em motores e chassi
O scanner (a direita) consegue identificar peças clonadas no carro e o raio-x identifica adulteração em motores e chassi Crédito: Roberto Pratti
Recentemente novos equipamentos passaram a fortalecer a fiscalização de veículos no Espírito Santo. Com cinco scanners e dois aparelhos de raio-x, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) promete identificar em segundos se há peças de veículos clonados e adulterados de automóveis que possam estar transitando em vias capixabas, por exemplo. Os equipamentos eletrônicos começaram a ser usados na quinta-feira (15) em uma blitz. E como vai funcionar?
"O Detran-ES adquiriu equipamentos para verificar a presença de peças roubadas em carros e numeração adulterada de chassi dos mesmos. Ao todo, foram adquiridos cinco equipamentos de scanner Guardian Pro Safe S1. Com ele é possível conferir, após conexão no módulo dos veículos, se há alguma peça roubada na composição do carro. O Detran|ES também comprou dois equipamentos de raio-x Regula Guardian, que permite a conferência em até cinco camadas dos veículos em busca de possíveis adulterações na numeração deles", informa.
Segundo o Departamento, a primeira operação com o uso dos equipamentos foi realizada na quinta-feira (15). "E os equipamentos estarão disponíveis nas diversas operações já realizadas pelo órgão, sendo utilizado quando a equipe que coordena as operações detectarem a necessidade. Os equipamentos também serão utilizados pela equipe de leilões de veículos do Detran|ES". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Givaldo Vieira -19-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados