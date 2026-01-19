Cerco às fraudes: novas tecnologias do Detran para fiscalizações de veículos no ES!

O scanner (a direita) consegue identificar peças clonadas no carro e o raio-x identifica adulteração em motores e chassi Crédito: Roberto Pratti

Recentemente novos equipamentos passaram a fortalecer a fiscalização de veículos no Espírito Santo. Com cinco scanners e dois aparelhos de raio-x, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) promete identificar em segundos se há peças de veículos clonados e adulterados de automóveis que possam estar transitando em vias capixabas, por exemplo. Os equipamentos eletrônicos começaram a ser usados na quinta-feira (15) em uma blitz. E como vai funcionar?

"O Detran-ES adquiriu equipamentos para verificar a presença de peças roubadas em carros e numeração adulterada de chassi dos mesmos. Ao todo, foram adquiridos cinco equipamentos de scanner Guardian Pro Safe S1. Com ele é possível conferir, após conexão no módulo dos veículos, se há alguma peça roubada na composição do carro. O Detran|ES também comprou dois equipamentos de raio-x Regula Guardian, que permite a conferência em até cinco camadas dos veículos em busca de possíveis adulterações na numeração deles", informa.

Segundo o Departamento, a primeira operação com o uso dos equipamentos foi realizada na quinta-feira (15). "E os equipamentos estarão disponíveis nas diversas operações já realizadas pelo órgão, sendo utilizado quando a equipe que coordena as operações detectarem a necessidade. Os equipamentos também serão utilizados pela equipe de leilões de veículos do Detran|ES". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!