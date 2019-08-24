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ENTREVISTA

Cerca de 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs

Pesquisa da UnB mostra que essas substituições acontecerão até 2026

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 09:31

Publicado em 

24 ago 2019 às 09:31
Um estudo feito com dados pelo Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília (UnB) mostrou que as máquinas movidas por tecnologia de inteligência artificial devem, nos próximos anos, ganhar ainda mais espaço e seguir substituindo postos de trabalho. Cayan Portela, Bacharel e Mestre em Estatística e pesquisador do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações (LAMFO). explica a pesquisa.
Entrevista - Patricia Vallim - Cayan Portela - 24-08-19
Segundo a pesquisa, até 2026, 54% dos empregos formais do país poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. A porcentagem representa cerca de 30 milhões de vagas. O trabalho, desenvolvido ao longo de 2018, avaliou uma lista de 2.602 profissões brasileiras. Primeiro, máquinas substituíram atividades mais simples, como funções em linhas de montagem de fábricas. Agora, com o avanço da robótica e da inteligência artificial, há uma ameaça cada vez maior a profissões que requerem habilidades complexas.
Entre as 10 profissões com menor risco de serem substituídas por robôs, segundo o estudo, estão engenheiro de telecomunicações, psicanalista, engenheiros de sistemas operacionais de computação e conservador-restaurador de bens culturais. Do outro lado da ponta, entre as 10 com maior risco, estão: taquígrafo, torrador de café e cobrador de transportes coletivos (exceto trem).

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