Cerca de 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs

Um estudo feito com dados pelo Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília (UnB) mostrou que as máquinas movidas por tecnologia de inteligência artificial devem, nos próximos anos, ganhar ainda mais espaço e seguir substituindo postos de trabalho. Cayan Portela, Bacharel e Mestre em Estatística e pesquisador do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações (LAMFO). explica a pesquisa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Cayan Portela - 24-08-19

Segundo a pesquisa, até 2026, 54% dos empregos formais do país poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. A porcentagem representa cerca de 30 milhões de vagas. O trabalho, desenvolvido ao longo de 2018, avaliou uma lista de 2.602 profissões brasileiras. Primeiro, máquinas substituíram atividades mais simples, como funções em linhas de montagem de fábricas. Agora, com o avanço da robótica e da inteligência artificial, há uma ameaça cada vez maior a profissões que requerem habilidades complexas.