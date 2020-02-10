Cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca não tem dor de cabeça

Você sabia que existem pacientes que sofrem de enxaqueca, mas não tem dor de cabeça? O neurologista Renan Domingues explica que antes de sentirem dor, cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca apresentam o fenômeno chamado aura. São sintomas sensoriais que antecedem as crises. Normalmente estes sintomas duram de 5 a 60 minutos, surgem de maneira progressiva (começam leves e vão se intensificando) e desaparecem totalmente no final, não deixando nenhum tipo de sintoma residual.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Renan Domingues - 10-02-20

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O tratamento da enxaqueca com aura segue os mesmos princípios do tratamento da enxaqueca em geral, incluindo mudanças de estilo de vida, controle das crises e o tratamento medicamentoso preventivo. Os tipo de aura da enxaqueca são:

Aura visual: A aura visual geralmente começa como uma pequena área de perda visual ou um ponto brilhante. Nos minutos seguintes a alteração visual se expande, chegando a envolver um quadrante ou metade do campo visual. Nesta fase costumam aparecer formas geométricas linhas em zigue-zague. Uma destas formas é o espectro de fortificação, devido à semelhança com as fortalezas medievais. Os fenômenos visuais podem também assumir a forma de foice ou um C, expandindo-se para a periferia, deixando uma área de turvação visual no seu rastro. Podem também ocorrer perdas parciais do campo visual, sem as formas geométricas cintilantes. Os sintomas visuais estão presentes em 90% dos casos de aura.

Aura sensitiva: Também é comum e normalmente ocorre alguns minutos após a aura visual, embora possa também ocorrer sozinha. Caracteriza-se por dormência e formigamentos em um lado da face, podendo espalhar para o mesmo lado do corpo.

Aura de linguagem: É menos comum e caracteriza-se pela dificuldade em encontrar palavras, prejudicando a fala.

Aura motora: É mais rara ainda e caracteriza-se por fraqueza em um lado do corpo. Tem um forte componente genético e estar associada a uma doença hereditária que chamamos Enxaqueca Hemiplégica Familiar.