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SAÚDE

Cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca não tem dor de cabeça

É a chamada 'aura sem cefaleia'. Isso pode levar a confusão diagnóstica, já que em geral as pessoas associam a enxaqueca à dor de cabeça

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:51

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:51
Você sabia que existem pacientes que sofrem de enxaqueca, mas não tem dor de cabeça? O neurologista Renan Domingues explica que antes de sentirem dor, cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca apresentam o fenômeno chamado aura. São sintomas sensoriais que antecedem as crises. Normalmente estes sintomas duram de 5 a 60 minutos, surgem de maneira progressiva (começam leves e vão se intensificando) e desaparecem totalmente no final, não deixando nenhum tipo de sintoma residual.
Entrevista - Patricia Vallim - Renan Domingues - 10-02-20
MAIS INFORMAÇÕES:
O tratamento da enxaqueca com aura segue os mesmos princípios do tratamento da enxaqueca em geral, incluindo mudanças de estilo de vida, controle das crises e o tratamento medicamentoso preventivo. Os tipo de aura da enxaqueca são:
Aura visual: A aura visual geralmente começa como uma pequena área de perda visual ou um ponto brilhante. Nos minutos seguintes a alteração visual se expande, chegando a envolver um quadrante ou metade do campo visual. Nesta fase costumam aparecer formas geométricas linhas em zigue-zague. Uma destas formas é o espectro de fortificação, devido à semelhança com as fortalezas medievais. Os fenômenos visuais podem também assumir a forma de foice ou um C, expandindo-se para a periferia, deixando uma área de turvação visual no seu rastro. Podem também ocorrer perdas parciais do campo visual, sem as formas geométricas cintilantes. Os sintomas visuais estão presentes em 90% dos casos de aura.
Aura sensitiva: Também é comum e normalmente ocorre alguns minutos após a aura visual, embora possa também ocorrer sozinha. Caracteriza-se por dormência e formigamentos em um lado da face, podendo espalhar para o mesmo lado do corpo.
Aura de linguagem: É menos comum e caracteriza-se pela dificuldade em encontrar palavras, prejudicando a fala.
Aura motora: É mais rara ainda e caracteriza-se por fraqueza em um lado do corpo. Tem um forte componente genético e estar associada a uma doença hereditária que chamamos Enxaqueca Hemiplégica Familiar.
Aura sem cefaleia: Alguns pacientes tem aura sem dor de cabeça. Isso ocorre em cerca de 4% dos casos e pode levar a confusão diagnóstica, já que em geral as pessoas associam a enxaqueca à dor de cabeça. Informações bem detalhadas poderão ajudar o médico a fazer este diagnóstico.
 

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