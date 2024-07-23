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CIM - Centro Integrado de Mobilidade

Centro vai monitorar terminais, Aquaviário, Rodoviária, Terceira Ponte e Ciclovia da Vida

Entenda seu funcionamento com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jul 2024 às 11:36
Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória (CIM)
Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória (CIM) Crédito: Governo do ES
Inaugurado na segunda-feira (22), o chamado Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória (CIM) já está em operação. Por ele, passam a ser monitorados os dez terminais do Transcol, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, as estações do Aquaviário e a Rodoviária de Vitória, centralizando esse serviço em um só lugar. Ele funciona no prédio administrativo anexo à Terceira Ponte. Segundo informações do governo do Estado, "ao todo, o monitoramento será realizado por 160 câmeras, sendo 107 fixas e 53 câmeras do tipo PTZ (Pan Tilt Zoom) móveis, com movimentos de 360 graus, que capturam imagens e zoom em alta fidelidade, capazes de identificar detalhes da operação e de ocorrências".
Além disso, o CIM recebe imagens das câmeras em tempo real. Assim, é possível observar toda a operação e realizar as interferências necessárias para cada tipo de situação identificada nesses locais de grande fluxo de pessoas e de veículos diversos. A expectativa é que o Centro possa garantir mais agilidade nas ações operacionais e mais segurança para os usuários. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Fabio Damasceno - 23-07-24

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