Centro vai monitorar terminais, Aquaviário, Rodoviária, Terceira Ponte e Ciclovia da Vida

Inaugurado na segunda-feira (22), o chamado Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória (CIM) já está em operação. Por ele, passam a ser monitorados os dez terminais do Transcol, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, as estações do Aquaviário e a Rodoviária de Vitória, centralizando esse serviço em um só lugar. Ele funciona no prédio administrativo anexo à Terceira Ponte. Segundo informações do governo do Estado, "ao todo, o monitoramento será realizado por 160 câmeras, sendo 107 fixas e 53 câmeras do tipo PTZ (Pan Tilt Zoom) móveis, com movimentos de 360 graus, que capturam imagens e zoom em alta fidelidade, capazes de identificar detalhes da operação e de ocorrências".